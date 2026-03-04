Mateta pronto a lasciarsi alle spalle il mancato passaggio al Milan. Glasner: "Sta per tornare"

Obiettivo di mercato della Juventus, poi vicinissimo al Milan. Le visite mediche e la decisione dei rossoneri di rinunciare all'acquisto. Ora Jean-Philippe Mateta è pronto al ritorno in campo.

Il francese, 28 anni, non gioca dal 25 gennaio prima di finire ko per gli ormai noti problemi al ginocchio. Il Crystal Palace ha deciso di non ricorrere all'intervento chirurgico, optando per la terapia conservativa. E nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Tottenham, il tecnico Oliver Glasner si è così espresso:

"Prevediamo di integrarlo parzialmente nell'allenamento di squadra lunedì prossimo. Sarà lo stesso, partendo dalla panchina. È stato fuori a lungo, ma ora il suo ginocchio sembra migliorato. Dobbiamo stare attenti, ma l'obiettivo è che sia disponibile per le partite contro Larnaca (in Conference League) e Leeds".

In questa stagione Mateta ha raccolto 34 presenze in tutte le competizioni, segnando 10 reti. Il suo contratto col Crystal Palace scade il 30 giugno 2027.