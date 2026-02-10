Milan saltato per un problema al ginocchio, ma Mateta non si opererà: l'annuncio di Glasner

Il caso Jean-Philippe Mateta continua a far discutere, ma dal ritiro del Crystal Palace arriva una presa di posizione netta. Oliver Glasner ha voluto chiarire pubblicamente la situazione dell’attaccante francese dopo il mancato trasferimento al Milan, saltato all’ultimo giorno di mercato per i dubbi legati alle condizioni del ginocchio da parte del club rossonero, secondo cui a causa di questo problema il giocatore avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico.

Non è della stessa opinione Glasner. Il tecnico austriaco ha spiegato come, nei giorni successivi alla chiusura della finestra invernale, Mateta si sia sottoposto a ulteriori consulti: “Non ha bisogno di un intervento chirurgico. Ci sono state valutazioni diverse da parte di medici e specialisti, ma la conclusione è chiara: l’infortunio non è grave come si pensava e può essere gestito senza operazione”. Glasner ha poi precisato che la decisione finale è stata presa dal giocatore stesso, rassicurato dalle opinioni raccolte.

“Sarà fuori per un po’, non posso indicare tempi precisi, ma la cosa importante è che non servirà la chirurgia. È una notizia molto positiva e speriamo di riaverlo presto”, ha aggiunto l’allenatore. Sul piano emotivo, Glasner non nasconde la delusione del francese per l’affare sfumato con il Milan, ma guarda avanti: “Ora è chiaro che resterà qui almeno fino all’estate. Vuole rientrare il prima possibile e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Questa è la sua mentalità”.