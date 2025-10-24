Il Milan risveglia l'attacco del Pisa: i toscani non segnavano da 3 partite, a San Siro da 41 anni

Finisce 2-2 tra Milan e Pisa ma tre dati facciano riflettere i rossoneri: 1) i toscani non avevano mai vinto in campionato. 2) Nelle precedenti tre partite non avevano mai segnato, contro Fiorentina, Bologna e Verona. 3) L'ultima rete al Milan a San Siro risale a 41 anni fa, nel maggio 1984, partita vinta dai rossoneri per 2-1. L'unica gioia dei toscani resta quella datata maggio 1981, partita di Serie B terminata 0-1 e decisa da Odoacre Chierico.