TMW Il Napoli vuole abbassare l'età media e aspetta: Juan Jesus utile, rinnovo in bilico

Prima la rincorsa scudetto, poi i discorsi sul futuro. È un po’ la sintesi di quello che il Napoli ha detto a Juan Jesus. Il contratto del difensore brasiliano è in scadenza a fine stagione, e al momento ogni negoziazione è in fase di stallo, senza fumata nera ma anche senza particolari sviluppi positivi.

Classe ’91, prossimo ai 35 anni, il difensore di Belo Horizonte ha confermato in questa stagione la sua utilità alle sorti della squadra di Antonio Conte. Ventuno presenze, di cui 17 da titolare in campionato: in un’annata caratterizzata dai tanti infortuni, Juan Jesus è stato una risorsa a cui fare appello nei momenti di difficoltà.

Il futuro, però, è da scrivere. Lo status dell’ex Inter è chiaro: utile, non certo titolarissimo. I vertici del Napoli puntano ad abbassare l’età media della squadra: difficile pensare troppo in là, ma un rinnovo annuale non è nemmeno da escludere. A patto che il giocatore, di cui a gennaio si è parlato per la possibilità di un ritorno in Brasile, non abbia fretta di avere certezze.