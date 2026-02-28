Napoli, Juan Jesus: "Perso giocatori ma evidente la forza del gruppo"
Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Juan Jesus per commentare il match e la sua prestazione: "Il giallo ci sta, il mio compito è interrompere l'azione. Va bene così, sono contento per Lukaku: ci è mancato tanto tempo. Un professionista, come tutti, e ci ha dato una mano nel momento del bisogno. Non mi piace trovare scuse per gli infortuni, abbiamo perso giocatori importanti e con il Napoli al completo avremmo dato fastidio a tutti, tipo De Bruyne che è il giocatore più forte con cui abbia mai giocato. Ma abbiamo scoperto la forza del gruppo e dei giovani come Vergara che sono usciti al meglio".

