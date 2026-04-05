Il Parma ritrova l’atteggiamento giusto e torna a muovere la classifica

La gara di ieri sera contro la Lazio era anche e soprattutto un banco di prova per il Parma, che doveva ritrovare l’atteggiamento giusto. Nelle ultime due gare, infatti, la squadra di mister Carlos Cuesta era mancata soprattutto sotto questo punto di vista, in particolare nella sfida contro la Cremonese, dove ha faticato a creare vere occasioni da rete. Serviva dunque una scossa al rientro dalla sosta e in effetti questa è arrivata: i crociati sono scesi in campo nel modo giusto, trovando la via della rete dopo pochi minuti ma soprattutto mantenendosi equilibrati e compatti, senza concedere nemmeno un’occasione nel primo tempo alla Lazio.

Poi nella ripresa i biancocelesti hanno alzato il ritmo, ma è servita una goffa deviazione di Circati per riportare la gara in parità. Infatti il Parma fino a quel momento aveva rischiato ben poco e il gol di Noslin (il secondo in stagione ai crociati) è apparso come una vera e propria beffa: "Secondo me è stata una prestazione di alto livello, la reazione è stata giusta a livello di spirito e di qualità di gioco, sia offensivo che difensivo. Sapevamo di venire in uno stadio dove la Lazio ha fatto benissimo battendo avversari di altissimo livello, c'è rammarico perché abbiamo fatto tante cose per portare a casa la vittoria", così Cuesta ha commentato l’esito della sfida in conferenza stampa.

Oltre all’atteggiamento, però, il Parma ha dimostrato un piglio diverso anche dal punto di vista del gioco. Da questo punto di vista, la squadra ha giovato del rientro di Bernabé, assente nelle ultime due uscite e a tratti vero e proprio leader tecnico della squadra. Al ritorno dello spagnolo va però anche aggiunto l’assetto tattico disegnato da Cuesta a centrocampo, con l’inserimento di Nicolussi Caviglia accanto a Keita. Dopo la brutta prova di Firenze, il centrocampista valdostano è tornato sui suoi ritmi, facendo girare molto il pallone e cercando anche la profondità: così la manovra del Parma ha assunto tutt’altro movimento, con maggiore imprevedibilità ma soprattutto una più marcata sicurezza nella gestione del pallone.

Certamente non tutti i problemi sono stati risolti, ma la gara contro la Lazio ha dimostrato che le due settimane di sosta hanno giovato al Parma, che ha ritrovato il suo atteggiamento battagliero e la sua compattezza, oltre ad aver sviluppato nuove sicurezze per quanto riguarda l’impostazione del gioco. Adesso i crociati sono attesi dalla difficile sfida contro il Napoli, anche se potranno contare sul calore del proprio pubblico. Dopodiché seguiranno le partite contro Udinese e Pisa: in queste tre gare i gialloblu punteranno a chiudere il discorso salvezza. Intanto un punto lo hanno guadagnato ieri sera all’Olimpico.