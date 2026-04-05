"Noslin gol e poco altro. La Lazio non mette la quarta": il titolo del Corriere della Sera (ed. Roma)
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Un punto che serve poco alla Lazio. La squadra di Maurizio Sarri ha pareggiato 1-1 contro il Parma nel match di ieri sera all'Olimpico. Una partita che Del Prato ha sbloccato nel primo tempo ma al 77' Noslin ha firmato il pareggio. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera: "Noslin gol e poco altro. La Lazio non mette la quarta".
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