Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il periodo opaco di McTominay prosegue anche in Nazionale: "Invisibile per un'ora di gioco"

Il periodo opaco di McTominay prosegue anche in Nazionale: "Invisibile per un'ora di gioco"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:45Serie A
Simone Bernabei

Negli ultimi giorni si è parlato spesso di uno Scott McTominay non proprio al top della condizione, con un inizio di stagione con la maglia del Napoli al di sotto delle aspettative dopo gli straordinari numeri dello scorso anno.

Il periodo di appannamento prosegue anche con la maglia della sua Scozia, di cui il centrocampista è da sempre faro e uomo simbolo a livello tecnico. Per il Daily Record la sua prestazione nel successo per 3-1 contro la Grecia è da 6 in pagella, ma l'impatto non è stato quello a cui sono abituati i tifosi della Tartan Army: "E' spesso il talismano della squadra, ma stasera è stato l'uomo invisibile per un'ora di gioco. Ha avuto maggiore influenza nel finale di partita", si legge nel commento.

Articoli correlati
Montervino: "Con il 4-3-3 si è visto come McTominay sia il vero attaccante del Napoli"... Montervino: "Con il 4-3-3 si è visto come McTominay sia il vero attaccante del Napoli"
Napoli, McTominay-KDB coppia devastante (per ora) solo nella teoria. E a pagarne... Napoli, McTominay-KDB coppia devastante (per ora) solo nella teoria. E a pagarne è lo scozzese
Scozia, i convocati del CT Clarke per ottobre: 4 'italiani' a rapporto, McTominay... Scozia, i convocati del CT Clarke per ottobre: 4 'italiani' a rapporto, McTominay presente
Altre notizie Serie A
Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le... TMWPlatini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre... Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Cagliari, Ciocci: "Caprile fra i più in forma d'Europa. Da sardo la Serie A è speciale"... Cagliari, Ciocci: "Caprile fra i più in forma d'Europa. Da sardo la Serie A è speciale"
Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio... Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla... Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Zielinski segna e regala la vittoria alla Polonia: "Ogni partita in Nazionale è unica"... Zielinski segna e regala la vittoria alla Polonia: "Ogni partita in Nazionale è unica"
Ambrosino: "Ho scelto di restare a Napoli per allenarmi con Conte e con calciatori... Ambrosino: "Ho scelto di restare a Napoli per allenarmi con Conte e con calciatori fenomenali"
Zappa e Gaetano: "Abbiamo capito in fretta cosa è il Cagliari". Riva parla ai tifosi... Zappa e Gaetano: "Abbiamo capito in fretta cosa è il Cagliari". Riva parla ai tifosi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
3 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
4 10 ottobre 1998, è la prima volta di Francesco Totti. Però è Del Piero a segnare due gol
5 Ambrosino: "Ho scelto di restare a Napoli per allenarmi con Conte e con calciatori fenomenali"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Immagine top news n.1 Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.2 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
Immagine top news n.3 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine top news n.4 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine top news n.5 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.6 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
Immagine top news n.7 Tonali apre al ritorno in Serie A: "Migliora di anno in anno". Poi grandi elogi a Gattuso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Altre Notizie n.2 Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"
Immagine news Serie C n.3 Grillo: "La Triestina potrebbe agganciare i playout. Merita una seconda chance"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
Immagine news Serie A n.2 Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, Ciocci: "Caprile fra i più in forma d'Europa. Da sardo la Serie A è speciale"
Immagine news Serie A n.4 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Immagine news Serie A n.5 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
Immagine news Serie A n.6 Zielinski segna e regala la vittoria alla Polonia: "Ogni partita in Nazionale è unica"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nesta: "Al Monza è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Allo Spezia per merito di un’app? La società smentisce: “Da Veiga non selezionato con l’IA”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Portanova: "I gol son così poco per una piazza che mi ama così tanto"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Franjic: "L'atmosfera del Penzo è unica. Felice di difendere i colori arancioneroverdi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Immagine news Serie C n.2 Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Serie C n.4 Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Immagine news Serie C n.6 Luciani: "Orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club serio come la Cavese"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?