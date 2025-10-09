Il periodo opaco di McTominay prosegue anche in Nazionale: "Invisibile per un'ora di gioco"
Negli ultimi giorni si è parlato spesso di uno Scott McTominay non proprio al top della condizione, con un inizio di stagione con la maglia del Napoli al di sotto delle aspettative dopo gli straordinari numeri dello scorso anno.
Il periodo di appannamento prosegue anche con la maglia della sua Scozia, di cui il centrocampista è da sempre faro e uomo simbolo a livello tecnico. Per il Daily Record la sua prestazione nel successo per 3-1 contro la Grecia è da 6 in pagella, ma l'impatto non è stato quello a cui sono abituati i tifosi della Tartan Army: "E' spesso il talismano della squadra, ma stasera è stato l'uomo invisibile per un'ora di gioco. Ha avuto maggiore influenza nel finale di partita", si legge nel commento.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
