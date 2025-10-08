Montervino: "Con il 4-3-3 si è visto come McTominay sia il vero attaccante del Napoli"

Ai microfoni di Canale 8, l'ex centrocampista del Napoli Francesco Montervino ha parlato della formazione di Antonio Conte: "Con il Genoa c’è stato un ritrovamento tattico di McTominay - evidenzia TuttoNapoli.net - che nonostante per l’ennesima volta quest’anno non abbia fatto una partita eccezionale, però ha fatto vedere come nel 4-3-3 sia il vero attaccante di questa squadra.

In tutte le azioni offensive del Napoli è stato il giocatore più vicino alla prima punta. Ricordiamo che nel primo tempo non è arrivato su una palla per un centimetro, nel secondo tempo ne ha lisciata un’altra davanti alla porta e ha partecipato ad uno dei due gol. A mio avviso l’unico modo per vedere lo scozzese in grande ripresa è vederlo in quello schieramento tattico".