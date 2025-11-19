Il romanista Cobolli: "Non baratterei la Davis con lo Scudetto, ma Gasp lo vincerà"

Il tennista Flavio Cobolli ha rilasciato una intervista al quotidiano La Stampa oggi in edicola, nel corso della quale ha parlato anche della sua passione per il calcio. Non tutti sanno infatti che Cobolli è un tifoso della Roma, dove ha mosso anche i primi passi da calciatore prima di scegliere il tennis in via definitiva: "Se sono convinto della scelta che ho fatto? Sempre stato convinto. Il tennis è il mio sport", assicura.

In passato ha parlato del fatto che se avesse proseguito la carriera da calciatore, sarebbe stato un giocatore simile ad Alessandro Florenzi. Nell'intervista odierna spiega "Perché proprio Florenzi? Perché come me si adattava in tanti ruoli" - le sue parole - ". Ha coordinazione, talento, corsa. E poi è tifoso della Roma".

Ecco poi la domanda più difficile: Cobolli baratterebbe una Coppa Davis con lo scudetto della Roma? Cobolli non ha dubbi: "No, mai", risponde. Poi rilancia facendo sognare i tifosi giallorossi: "Però quest’anno la Roma lo scudetto lo vince".