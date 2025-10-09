Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, da Tavares a Castellanos: i sacrificabili per sbloccare il mercato

Lazio, da Tavares a Castellanos: i sacrificabili per sbloccare il mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:30Serie A
Lorenzo Beccarisi

Cedere per poter sbloccare il mercato in entrata. Il "miglioramento" fatto rispetto all'estate è evidente, la Lazio a gennaio potrà fare acquisti ma solo a saldo zero, ovvero potrà spendere solo ciò che entrerà dalle cessioni. Un'opzione che può comunque permettere a Maurizio Sarri di plasmare meglio la rosa in base a quelle che sono le sue esigenze, ma servirà qualche sacrificio. Non basteranno uscite minori per finanziare il mercato, la Lazio dovrà rinunciare a qualche pezzo importante e i nomi non mancano. La prima opzione porta a Christos Mandas, tornato al ruolo di vice di Provedel e trasformatosi in un lusso che una società così condizionata sul mercato non può permettersi. Se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 15 milioni di euro la Lazio rinuncerebbe al greco a cuor leggero. In difesa poi rimane in bilico Nuno Tavares, su cui c'erano dubbi già in estate e l'inizio di stagione non ha di certo aiutato. L'Arsenal ha una percentuale superiore al 30% sulla rivendita del portoghese, ma dopo averlo acquistato per 5 milioni la Lazio può fare un'importante plusvalenza.

Lazio, le possibili uscite in attacco: da Castellanos a Isaksen

Il nome del Taty Castellanos è quello maggiormente discusso in queste settimane in casa Lazio. L'inizio di stagione è stato positivo con due gol e tre assist, ma Sarri sottolinea sempre quanto l'argentino possa e debba fare di più in area di rigore. Non è da escludere anche un possibile addio di Castellanos, anche se più probabilmente avverrà in estate. La Lazio ha detto no a proposte vicine ai 30 milioni di euro arrivate dalla Premier a giugno e dal Flamengo ad agosto per via del mercato bloccato, offerte che se dovessero arrivare anche a gennaio farebbero vacillare non poco la società biancoceleste. Chi è sacrificabile già a gennaio è Gustav Isaksen, fermato dalla mononucleosi in estate e ora relegato ad alternativa di Cancellieri visto l'ottimo momento dell'ex Parma. Per il danese un'offerta da 20 milioni difficilmente verrebbe rifiutata, con la Premier League come possibile destinazione per l'ex Midtyjlland.

Articoli correlati
Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 9 ottobre Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 9 ottobre
Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza... Un talento al giorno, Saïd El Mala: il Colonia punta su di lui per centrare la salvezza
Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia Oggi in TV, Mondiale U20: dove vedere Stati Uniti-Italia
Altre notizie Serie A
Juventus, rinnovo di Yildiz a rilento? Il club deve stare attento all'offensiva del... Juventus, rinnovo di Yildiz a rilento? Il club deve stare attento all'offensiva del Chelsea
Fiorentina in crisi ma la linea azzurra dà i suoi frutti. Tre viola convocati: non... Fiorentina in crisi ma la linea azzurra dà i suoi frutti. Tre viola convocati: non accadeva dal 2018
Ambrosini: "Milan, si vede la mano di Allegri. Può lottare fino alla fine per lo... Ambrosini: "Milan, si vede la mano di Allegri. Può lottare fino alla fine per lo scudetto"
Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"... Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
De Siervo dà ragione a Rabiot sul giocare a Perth. Ma poi gli ricorda chi paga lo... De Siervo dà ragione a Rabiot sul giocare a Perth. Ma poi gli ricorda chi paga lo stipendio
Roma, Friedkin torna nella Capitale: elogi a Gasperini e summit a Trigoria Roma, Friedkin torna nella Capitale: elogi a Gasperini e summit a Trigoria
Chi vuole Milan-Como a Perth e perché. Battaglia dialettica tra due protagonisti Chi vuole Milan-Como a Perth e perché. Battaglia dialettica tra due protagonisti
Torino, da Vlasic a Casadei: tutti i big che non stanno rendendo con Baroni Torino, da Vlasic a Casadei: tutti i big che non stanno rendendo con Baroni
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 ottobre
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
3 Juventus, Sandro Sabatini bacchetta: "Vlahovic non gioca mai ed è il migliore. Su Yildiz..."
4 De Jong si espone come Rabiot: "Non è giusto andare a Miami per Villarreal-Barcellona"
5 Jankto: "Ai tifosi interessava solo del campo. Ranieri aveva ragione, 2 anni dopo il coming out..."
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine top news n.1 L'Italia verso l'Estonia: dalle parole dei deb Cambiaghi e Nicolussi alle prove di di 4-4-2
Immagine top news n.2 Sfortuna Napoli, si fermano due titolarissimi di Conte: le stime sui tempi di recupero
Immagine top news n.3 Milan-Como a Perth continua a far discutere: botta e risposta fra Rabiot e De Siervo
Immagine top news n.4 Lotta al 'pezzotto', la lettera inviata da Dazn agli utenti pirata: chiesto risarcimento di €500
Immagine top news n.5 Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: avanti con la coppia Kean-Retegui
Immagine top news n.6 Napoli, esami per Lobotka e Politano dopo gli infortuni col Genoa: per entrambi c'è lesione
Immagine top news n.7 Legali Napoli sulle intercettazioni del caso Osimhen: "Non emerge illecito, normali dinamiche di mercato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.2 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.3 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
Immagine news podcast n.4 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Ravenna? Una grande squadra nasce sempre da una grande società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve una vittoria. Fiducia in Pioli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, rinnovo di Yildiz a rilento? Il club deve stare attento all'offensiva del Chelsea
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina in crisi ma la linea azzurra dà i suoi frutti. Tre viola convocati: non accadeva dal 2018
Immagine news Serie A n.3 Ambrosini: "Milan, si vede la mano di Allegri. Può lottare fino alla fine per lo scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Mkhitaryan: "Il futuro si può scrivere. Daremo tutto per riprenderci lo scudetto"
Immagine news Serie A n.5 De Siervo dà ragione a Rabiot sul giocare a Perth. Ma poi gli ricorda chi paga lo stipendio
Immagine news Serie A n.6 Roma, Friedkin torna nella Capitale: elogi a Gasperini e summit a Trigoria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Quarantuno convocati di 15 squadre diverse. I protagonisti della Serie B in Nazionale
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, distorsione alla caviglia per Abildgaard. La nota del club blucerchiato
Immagine news Serie B n.3 Monza, niente nazionale per Obiang: un problema all'anca lo trattiene in Italia
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Rubino: "Aspettavo da tanto l'esordio. E se quel pallone fosse entrato..."
Immagine news Serie B n.5 Bari con la coperta corta in difesa: difficile però che la società ricorra agli svincolati
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Bohinen lancia la sfida: "Qui per vincere, siamo i più forti della Serie B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bonatti approda alla Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Cavese, in arrivo un innesto d'esperienza in difesa: Luciani si allena coi campani
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, il ds: "Non cancelliamo i meriti di Zanini, ma i numeri sono chiari"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Guglielmotti: "Nella vita c'è di peggio che un ginocchio rotto"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, ridotta la squalifica di Ercolani. Sarà in campo contro il Bra sabato
Immagine news Serie C n.6 Lamazza: "Non vedo squadre in grado di infastidire il Vicenza. Sorpreso dall'Ascoli"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Piovani: "Siamo arrivate a buon punto, ma possiamo e dobbiamo andare oltre"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Champions League, larghi successi per Atletico e Wolfsburg. United di misura
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Europa Cup, Inter sul velluto. Eintracht e Breidablik ipotecano la qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Venuti fuori i nostri limiti. Ci è mancato un pizzico di coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Greggi: "Real Madrid al top. Ci sono tante cose da migliorare e potevamo fare meglio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?