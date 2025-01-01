Torino, da Vlasic a Casadei: tutti i big che non stanno rendendo con Baroni

E’ un Toro in difficoltà come squadra, ma anche nei singoli. E ci sono tanti, troppi giocatori che rispetto alla scorsa stagione hanno abbassato vertiginosamente il proprio rendimento. Su tutti, c’è chi dovrebbe essere un leader, anche perché aspettando Duvan Zapata ha la fascia da capitano al braccio: Nikola Vlasic finisce dietro la lavagna per tante insufficienze in queste prime giornate di campionato. Aveva aperto la stagione realizzando il primo gol ufficiale, quello decisivo nell’1-0 in Coppa Italia contro il Modena, poi però si è inceppato e ora è fermo a quota zero reti e zero assist. C’è un precedente, però, che fa ben sperare: con Vanoli saltò le prime cinque giornate per infortunio, poi tra la sesta e l’ottava fu grande protagonista con una marcatura e due passaggi vincenti.

E se il croato è la delusione più grande, non stanno molto meglio Cesare Casadei e Valentino Lazaro. Il centrocampista aveva avuto un impatto devastante al suo arrivo, a gennaio scorso, e la seconda parte della passata stagione sembrava essere il preludio alla consacrazione, invece per il momento non è riuscito a incidere; il laterale, invece, era una sorta di top player con Vanoli, mentre con Baroni non ha ancora trovato un ruolo chiaro e a Roma contro la Lazio è stato nettamente il peggiore in campo. Pure Guillermo Maripan ha abbassato la sua media voto e non si è ancora abituato alla difesa a tre, mentre i giovani del settore giovanile sono praticamente spariti con l’allenatore toscano: Gineitis è retrocesso nelle gerarchie, Njie non si è ancora ripreso al meglio dopo il lungo infortunio, Perciun è finito a giocare stabilmente con la Primavera. Così, prima ancora che come squadra, il Toro ha bisogno di svoltare nei singoli giocatori, perché ci sono tanti elementi chiamati a cambiare registro. E, su questo, Baroni dovrà essere bravo a valorizzare e a ritrovare diversi calciatori chiave per provare a rimettere la barca in acque più tranquille rispetto a quelle di oggi.