Inter, Frattesi a gennaio chiederà (di nuovo) la cessione: è Frendrup il possibile sostituto

SI avvicina gennaio e si respira nuovamente aria di addio per Davide Frattesi. Era accaduto la scorsa stagione quando poi alla fine il centrocampista ex Sassuolo era rimasto all'Inter. Si potrebbe ripetere anche quest'anno. Il giocatore nerazzurro infatti non sarebbe contento dell'utilizzo con Cristian Chivu. Analizzando i dati, il giocatore, fra le varie competizioni, è sceso in campo solamente in 10 occasioni. Tre delle quali, una in campionato e due in Champions League, dal primo minuto. Meno rispetto alla passata annata.

Troppo poco per il giocatore che non vuole perdere la Nazionale. Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport, nella finestra invernale di trattative, il ragazzo potrebbe nuovamente chiedere al club di essere ceduto per avere maggiore minutaggio. Lo scorso gennaio si è parlato di un interessamento della Roma, del Napoli e della Juventus (mentre in estate c'era l'Atletico Madrid) ma il club di viale della Liberazione, provocatoriamente, aveva messo un prezzo di 35 milioni per i giallorossi e 70 per bianconeri e partenopei.

Dal canto suo l'Inter avrebbe già individuato un eventuale sostituito. Il mirino sarebbe posizionato su Genova, si legge sempre sulla rosea, con Morten Frendrup che sarebbe un profilo che interesserebbe molto a Marotta e alla dirigenza nerazzurra.