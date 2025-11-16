Genoa, idea Pisilli. La Repubblica (ed. Genova): "Sogno di De Rossi, la Roma vuole Frendrup"

Il mercato è ancora lontano. Un mese e mezzo al via con il Genoa che deve pensare innanzitutto a conquistare punti importanti per tirarsi via dalla zona retrocessione. La società intanto inizia a muovere per sondare il terreno su alcuni profili che possano aumentare il tasso tecnico della squadra. Uno di questi è il romanista Pisilli, centrocampista giovane e di qualità. Questo il titolo dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa, caccia a Pisilli, è il sogno di De Rossi, la Roma vuole Frendrup".