Incocciati: "Solo l'Inter può perdere lo scudetto. Conte vs Allegri? Una lotta alla pari"

Il doppio ex della sfida di questa sera fra Napoli e Milan Giuseppe Incocciati ha parlato ai taccuini di Milannews.it della partita: "Principalmente ti dico che la sfida di lunedì sarà, sia per partenopei sia per rossoneri, utile a blindare l'accesso alla prossima Champions League. E' chiaro che poi entrambe fanno bene a poter pensare di recuperare punti preziosi nei confronti dell'Inter".

All'ex azzurro viene chiesto poi se la vicenda legata a Romelu Lukaku può influire sulla prestazione: "Nel caso del belga è emersa tutta la sua scarsa professionalità. Ma non solo: Lukaku si è dimostrato un cattivo esempio come giocatore. Sia nei confronti della propria squadra, sia nei confronti dell'allenatore. Per non parlare della società".

E in panchina la sfida sarà molto interessante con Antonio Conte contro Massimiliano Allegri: "Credo sia una lotta alla pari. Parliamo di due allenatori esperti, entrambi godono della mia stima". Infine un'analisi sulla corsa per lo scudetto: "A questo punto della stagione. credo che tutto sia nelle mani dell'Inter. Solo i nerazzurri possono perdere il campionato".