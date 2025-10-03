Juventus-Milan, Tolosa il fil rouge che unisce i due club: come vanno i francesi

C'è un filo comune che lega la Juventus al Milan ed è una squadra che milita in Ligue 1, nell'anonimato della medio-bassa classifica ma che rappresenta una delle città più popolate di Francia. Parliamo del Tolosa, di proprietà di RedBird e che ha avuto Damien Comolli come presidente.

L'avvento di RedBird e Comolli

Nel luglio 2020 il club è stat ceduto a RedBird Capital Partners e Damien Comolli nominato presidente e gli è stata data carta bianca nel processo di costruzione della squadra. All'epoca giocava in Ligue 2 e raggiungerà il massimo campionato solamente nel 2022. Si è applicato un modus operandi che è stato in seguito imitato da altre società, quello del Moneyball. Strategia che ha funzionato benissimo, basti pensare alla comoda salvezza al primo anno nonostante un budget fra i più modesti del campionato. In più è arrivata la Coupe de France, primo titolo della storia del club.

La realtà Tolosa a oggi

Oggi il Tolosa è una realtà consolidata, ma da qualche mese serpeggia malcontento fra i tifosi. Come a Milano, anche nella città francese non hanno praticamente mai visto Gerry Cardinale e a giugno, dopo l'addio di Comolli in direzione Juve, un gruppo di tifosi ha diramato un duro comunicato chiedendo alla proprietà di fare chiarezza. RedBird ha avuto l'intenzione di vendere il club, scenario che non si è verificato a causa di problemi con i diritti televisivi in ​​Francia. Dall'8 luglio il nuovo presidente è Olivier Cloarec, ex dirigente di Digione e Rennes e in dirigenza (ma come dipendente RedBird) è entrato direttamente dal mondo del tennis Massimo Calvelli, ex amministratore delegato del circuito ATP. Il mercato ha portato a un saldo di +29 milioni, mentre in campo sono 7 i punti ottenuti in altrettante partite. E un gioiellino da tenere d'occhio: il portiere Guillaume Restes, 20 anni, prodotto del vivaio. Sarà la prossima plusvalenza.