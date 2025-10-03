Parma, Cuesta: "Tanti gol su piazzati, ma lavoriamo su tutte le situazioni. Oristanio? Da valutare"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato oggi in conferenza stampa presentando così la prossima sfida al Lecce di Eusebio Di Francesco: "La squadra è carica e ha tantissima volontà di fare una grande prestazione e ottenere il risultato. Tante volte si dice che tu impari come sono le persone nei momenti di difficoltà. io penso che conosci le persone nei diversi momenti. Io però vedo continuità e sempre la stessa mentalità. Vedo tanta volglia di fare bene negli allenamenti, con determinazione. Questo mi fa avere fiducia. È la linea giusta per continuare a crescere insieme".

Nelle prime partite 6 su 7 gol in situazioni da calcio piazzato. È un fondamentale su cui lavorate molto?

"Noi proviamo a lavorare su tutte le situazioni: pressione alta, riaggressione, blocco basso, costruzione dal basso, rifinitura e anche le palle inattive. Abbiamo costruito varie occasioni di pericolo, anche con ripartenze, con costruzione dal basso e con squadre basse come col Cagliari".

Su Oristanio: a che punto è il suo percorso?

"È ancora all'interno di un percorso personalizzato. Dobbiamo valutare le sue sensazioni in modo giornaliero. Vedremo se sarà disponibile per domani".

