Genoa, Vieira: "È un momento difficile, ma non sono deluso. La classifica è la realtà"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Patrick Vieira, che domani sfiderà il Napoli con il suo Genoa, ha parlato anche di questo avvio difficoltoso dei rossoblù: "La classifica è la realtà. Siamo ad inizio campionato, ma per noi è importante capire dove siamo e reagire. Questo è stato il messaggio. Contro la Lazio abbiamo avuto momenti difficili, ma la squadra non ha mai visto nessun giocatore scontento. È un momento difficile però ho visto giocatori che hanno provato a tornare su in partita. Ci sono momenti chiave dove non abbiamo fatto gol. Se avessimo fatto un gol prima della fine del primo tempo la partita poteva essere diversa".

È deluso?

"Deluso no. Sono realista sulla classifica e sui due punti che abbiamo. Dall’altra parte vedo le performance che sono più positive che negative. È vero che nelle ultime gare non abbiamo visto il vero Genoa, ma siamo una squadra giovane e dobbiamo fare questo percorso accettando che si può anche fare un passo indietro. Dobbiamo continuare a lavorare stando attenti a non essere soddisfatti solo della prestazione. Vogliamo sì la prestazione, ma anche la vittoria".

