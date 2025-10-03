Guidolin compone la sua Udinese di tutti i tempi. Pozzo: "Qui è casa sua, per sempre"

Nel giorno del suo 70esimo compleanno, Francesco Guidolin ha aperto la bacheca dei ricordi in una intervista concessa al Messaggero Veneto. Quando gli è stato chiesto di provare a stilare la formazione ideale della sua Udinese con un modulo 4-2-3-1, Guidolin ha risposto fornendo i seguenti undici titolari. In porta avrebbe schierato Handanovic. La difesa sarebbe stata composta da Benatia, Danilo e Domizzi (quest'ultimo allargato a sinistra), con Bertotto sulla fascia destra. In mediana i prescelti erano Inler e Giannichedda. Le tre mezzepunte sarebbero state Poggi, Sanchez e Amoroso. Infine, come centravanti, ha indicato Totò Di Natale.

Il patron Gianpaolo Pozzo è rimasto molto affezionato a Guidolin: "Caro mister – dice –, insieme e grazie a Lei abbiamo scritto pagine di storia memorabili della nostra Udinese. Lei ha saputo interpretare al meglio la filosofia del nostro club e cogliere lo spirito di combattenti e lavoratori che contraddistingue noi friulani. Abbiamo condiviso tantissime gioie, emozioni fortissime e notti che ci hanno fatto sognare: di questo le saremo tutti per sempre grati. Buon compleanno mister, Udine e l'Udinese saranno per sempre casa sua".

Totò Di Natale è stato il capitano dell’Udinese di Francesco Guidolin. "Ho visto di recente il mister per una gara benefica a Vicenza e mi ha fatto molto piacere. Insieme abbiamo fatto un percorso di lavoro eccezionale, quelli con lui credo siamo stati gli anni più belli vissuti dall’Udinese: per la società, per lui come tecnico, per noi giocatori e per i tifosi. Ci siamo divertiti tanto e il ricordo è indelebile. Mister, 70 anni è un bel traguardo, sei ancora in gran forma ti auguro il meglio, auguri dal tuo capitano".