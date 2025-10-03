Udinese, Runjaic: "Le sconfitte fanno crescere. Bayo? È pronto ma va dosato"

"Le sconfitte fanno crescere, abbiamo vinto contro l'Inter, qualcuno magari riteneva si potesse continuare sempre così". Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima gara contro il Cagliari: "Ogni partita però è storia a se, ogni gara va preparata al meglio, bisogna essere disciplinati e compatti a livello tattico. Siamo una squadra giovane e in crescita, vittorie e sconfitte fanno parte del nostro percorso. Non è piaciuto a nessuno perdere, ma dobbiamo accettare il momento. Non siamo una big, ma siamo una squadra dal grande potenziale e con grande cultura del lavoro. Sono presupposti importanti per crescere nel corso della stagione e per raccogliere più vittorie che sconfitte. Bisogna convivere con le sconfitte, bisogna capire ora come reagire. Dopo la gara con il Milan siamo stati solidi in Coppa Italia con il Palermo, poi abbiamo avuto una ricaduta contro il sassuolo, questo ci fa capire che non si raccolgono risultati se non si è concentrati al massimo fin da subito. Errori, attenzione e qualità sono fattori che portano a un determinato risultato. Abbiamo fornito una partita solida, ma non è bastato, in determinati momenti non siamo stati abbastanza bravi. Sappiamo cosa ci aspetta domenica contro il Cagliari, una squadra che ha cominciato bene la stagione, adesso dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere attenti, disciplinati, portando sul campo i fattori giusti per vincere e per ottenere la prima vittoria casalinga in campionato".

Bayo e Buksa come stanno?

"Bayo si è allenato con la squadra, va dosato ma è pronto. Non ha i 90 minuti nelle gambe e andrà gestito, ma ha fatto due buoni allenamenti, dimostrando che può essere importante per noi. Ha dato un grande contributo per vincere contro l'Inter, ha aperto gli spazi, ha messo energia e dà una mano in difesa. Per quanto concerne Buksa si è allenato in parte con la squadra per due giorni, ha una maschera che aveva già usato in passato in Polonia. Ha il viso ancora un po' gonfio, ma in caso di necessità può scendere in campo. Domani decideremo se convocarlo. L'operazione è andata bene, questo è importante, è stato importante operarlo subito per evitare problemi. Sono ottimista per lo stato di forma dei due ragazzi".

