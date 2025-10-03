Pisa, Gilardino: "Lorran può fare bene a gara in corso. Vittoria? Manca solo l'1%"
Il Pisa è ancora senza vittorie in campionato e Alberto Gilardino, allenatore dei toscani, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Bologna, spiegando così quello che manca: "L'ho detto alla squadra a fine partita e poi l'ha ripetuto Touré: manca solo l'1%. Sono convinto che lavorando sui dettagli la vittoria arriverà presto".
Rivedremo Angori e Piccinini?
"Sono convinto che troveranno di nuovo spazio. Pochi anni fa giocavano nelle categorie minori, ho detto loro che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto".
È possibile rivedere il centrocampo visto con la Fiorentina o si può vedere Lorran?
"Lorran è un giocatore che può avere caratteristiche offensive e fare bene a partita in corso come a Napoli".
Cosa si aspetta dal centrocampo domani?
"Dobbiamo portare più uomini nell'ultima linea e in area di rigore sia con gli esterni che con le mezzali".
Chi sarà indisponibile?
"Aebischer, Esteves, Stengs, e anche Denoon non recupera".
Chi prenderà il posto di Aebischer?
"Quel ruolo lo può fare Marin, Hojholt e lo potrà fare anche Vural, anche se per il momento lo vedo più mezzala".
