Bari-Padova, i convocati di Caserta: ancora assente Vicari
Il Bari di mister Caserta si prepara ad ospitare il Padova guidato da mister Matteo Andreoletti in occasione del 7° turno Serie BKT in programma sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno amico del San Nicola. Per la sfida ai patavini sono 24 i convocati a disposizione del tecnico biancorosso:
Portieri: 1.Pissardo, 12.Marfella, 31.Cerofolini
Difensori: 3.Burgio, 13.Meroni, 15.Kassama, 24.Dickmann, 25.Pucino, 43.Nikolaou, 93.Dorval
Centrocampisti: 4.Castrovilli, 5.Darboe, 8.Pagano, 10.Bellomo, 18.Maggiore, 27.Braunoder, 29.Verreth
Attaccanti: 9.Gytkjaer, 11.Moncini, 16.Antonucci,17.Rao, 20.Pereiro, 21.Partipilo, 99.Cerri
