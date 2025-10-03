TMW Radio Massimo Orlando: "Milan, Leao non tornerà subito titolare. E su McTominay dico..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, tocca all'ex calciatore Massimo Orlando parlare delle notizie del giorno.

Juventus-Milan, il ritorno di Allegri e Rabiot a Torino: come vede questa sfida?

"Il centrocampo è la chiave, quello del Milan è molto forte mentre quello della Juve ha grandi difficoltà. C'è solo Locatelli a fare filtro. Di certo la Juve davanti sta bene, c'è un Conceicao in grande condizione. Deve giocarsela Tudor, è arrivato il momento, visto che David non è andato col Villarreal, di puntare su Vlahovic".

Juve che non deve fare calcoli e giocarsela?

"Il problema è che se la Juve fa un altro brutto risultato, si comincia subito a discutere tutto. Tudor deve trovare delle soluzioni sulle fasce. Kalulu non può giocare a destra, trovi una soluzione ma non lui a centrocampo".

Da una parte Modric, dall'altra Yildiz:

"Sembra che McKennie e Yildiz dovranno andare in marcatura su Modric. E per questo per me lava Kalulu lì a destra. McKennie sa fare entrambe le fasi, credo che Modric avrà una marcatura raddoppiata ma è un fenomeno, sa lui come trovare gli spazi. Sarà una bella sfida. Se la Juve riesce a verticalizzare e a trovare Yildiz e Conceicao, sono dolori in difesa per il Milan".

E anche la sfida Conceicao-Pulisic:

"Pulisic è in condizione, segna, ma è molto vivace anche Conceicao. Se saltano la linea alla Juve e riceve palla Conceicao, sarà molto pericoloso. Con la difesa del Milan non molto veloce può essere pericoloso".

Si aspetta Leao dall'inizio?

"No. Non si cambia una macchina che va. Per me tornerà titolare, ma non ora. Sulla Juve aggiungo che se non vince, ovvio che si ricomincia a parlare e a mettere in discussione Tudor".

Che succede alla Roma?

"Sta giocando con tanti giocatori non adatti al suo gioco, e per me questo è un motivo in più per dire bravo a Gasperini. Porta a casa risultati senza entusiasmare, sta facendo sulla face difensiva qualcosa di diverso rispetto a prima. Si sta adattando e per questo gli dico comunque bravo".

Cosa deve fare Conte per ritrovare il vero McTominay?

"Sono grandi campioni, poi troveranno la quadra lì in mezzo. Conte poi è molto bravo a trovare le posizioni. Credo che sia solo una questione di tempo. McTominay è talmente fondamentale che non puoi metterlo in discussione. Il centrocampo per me sarà sempre questo. McTominay ora non è decisivo, ma quando andrà al 100%? Gli altri si dovrebbero preoccupare".