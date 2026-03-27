A caccia del Mondiale: Çalhanoğlu vuole conquistarsi il derby contro i nerAzzurri

Sarà una serata sicuramente movimentata quella di martedì sera sulla chat di gruppo di casa Inter: ben tre le gare in cui saranno impegnati giocatori nerazzurri per gli spareggi che valgono un posto, anzi tre, ai prossimi Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti d'America. L'ItalInter di Gattuso in Bosnia farà sicuramente di nuovo pieno affidamento su Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito, mentre Frattesi al momento parte indietro nelle gerarchie ma chissà che non ci sia bisogno di lui a gara in corso.

Capitan Hakan Calhanoglu sarà ancora il perno del centrocampo turco per la sfida in Kosovo, dopo i novanta minuti giocati contro la Romania ieri: Montella sa bene che non può rinunciare a lui, in quanto leader della squadra. Così come è lecito aspettarsi un'altra gara da protagonista per Piotr Zielinski, decisivo ieri con il gol che è valso la vittoria contro l'Albania e nuovamente chiamato a fare la differenza nella difficile gara in programma in Svezia.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path B

Svezia - Polonia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Friends Arena, Solna (Svezia)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)