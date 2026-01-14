Live TMW Inter, Carlos Augusto: "Nel primo tempo siamo stati lenti, dobbiamo essere concentrati"

L'Inter batte 1-0 il Lecce nel recupero delle sedicesima giornata di Serie A . I nerazzurri sono sempre più primi in classifica, momentaneamente a più sei sul Milan e a +6 sul Napoli. fermato sul pari dal Parma. Nella sala stampa di San Siro interviene il difensore nerazzurro Carlos Augusto.

Ci puoi raccontare le difficoltà della partita?

Il primo tempo eravamo un po' lenti con la palla. Nel secondo tempo siamo stati più cattivi.

Che giudizio date alla classifica?

"Dobbiamo essere concentrati. Se non vinciamo non importa quello che succede agli altri. Dobbiamo essere concentrati sul nostro percorso".

Quanto è importante Pio?

"Pio ha delle caratteristiche che ti aiutano, ma tutte le nostre punte hanno ottime caratteristiche. Siamo felici per il suo gol, il gruppo è unito. Anche Bonny ha fatto una buona partita. Le nostre punte hanno caratteristiche diverse e alla fine abbiamo trovato le occasioni".