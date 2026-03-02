Due gravi infortuni e oltre 500 giorni di stop: la sfortuna perseguita Valentin Carboni

Dopo un periodo positivo con la maglia del Monza, Valentin Carboni si era presentato a Marsiglia con grandi ambizioni: numero 7 sulle spalle e voglia di incidere in uno dei club francesi più importanti. Il classe 2005 è però sceso in campo solo per 100 minuti (in quattro partite), prima di subire una grave lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro con la nazionale albiceleste a ottobre 2024. L’OM ha così deciso di interrompere anticipatamente il prestito.

Dopo una lunga convalescenza, Carboni è tornato in campo con l’Inter, partecipando alla Coppa del Mondo per club, accumulando pochi minuti contro Monterrey, Urawa Reds, River Plate e Fluminense, e in estate è stato nuovamente ceduto in prestito, questa volta al Genoa, senza riuscire a imporsi: 15 presenze e un gol. L’ultimo prestito lo ha portato al Racing Club in Argentina, con la speranza di ritrovare continuità e fiducia per sognare il Mondiale 2026.

Ma il destino è stato ancora avverso: venerdì scorso Carboni ha riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore e una parziale del collaterale laterale del ginocchio destro. Il club argentino ha confermato l’operazione imminente e una convalescenza di almeno otto mesi, che sommata alla precedente lesione comporterà circa 500 giorni lontano dai campi.

L'Inter, che sperava nel prestito per rilanciare il ragazzo, osserva ora con apprensione la sua nuova riabilitazione. Una carriera già complicata da due gravi infortuni, nella speranza che il futuro riservi finalmente giorni migliori.