Inter, Dimarco è tornato al top: dialoghi in corso per il rinnovo. Tutti i dettagli

Federico Dimarco ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, dimostrando di aver smaltito le fatiche dell'ultimo anno. Con Cristian Chivu il laterale sinistro sembra essere indispensabile e, quando gioca, spesso rimane in campo per tutti e 90 i minuti, cosa che non succedeva con Simone Inzaghi e di cui si è lamentato anche pubblicamente di recente in un'intervista.

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, sono in corso dei dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi del difensore, per prolungare fino al 2029 o 2030 il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2027. Per il classe '97 è una priorità, visto che pure in estate ha liquidato due squadre di Premier League, che avevano richiesto informazioni.

Il suo obiettivo è concludere la carriera all'Inter. In fin dei conti a Milano sta bene, è stimato dai tifosi, è all'interno di un club assolutamente competitivo e il suo rendimento, eccezion fatta per il 2024-2025, è sempre stato su standard altissimi, tant'è che spesso è stato paragonato ai migliori al mondo nel suo ruolo. Adesso che ha ritrovato serenità deve solo continuare su questi livelli perché il futuro può riservargli ancora tante soddisfazioni, anche con la maglia della Nazionale.