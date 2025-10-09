Dimarco: "Noi vinciamo. Tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere..."

"Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere". Parla così Federico Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale, esterno dell’Inter e della Nazionale, ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi impegni degli Azzurri nelle qualificazioni mondiali: "Noi dobbiamo essere pronti. Siamo l'Italia e dobbiamo qualificarci al Mondiale, in qualsiasi modo".

Dimarco si è soffermato anche sul rapporto con il commissario tecnico Gennaro Gattuso: “È una persona schietta, che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale. Ci aiuta sotto tutti i punti di vista, sia a livello personale che individuale”.

Nelle scorse anche un altro azzurro, Sandro Tonali, ha parlato a Vivo Azzurro del ct Gattuso: "Ci trasmette tanto riguardo l'attaccamento alla maglia. L'intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d'acqua, al primo gol subito ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio''. A domanda precisa, ha fatto capire che in futuro potrebbe tornare in Italia: ''Non si può mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all'Italia, è la mia nazione. Magari non adesso, perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio. Scholes mi ha definito il miglior centrocampista della Premier League? Quando arrivano complimenti da ex giocatori forti fa sempre piacere e anche un bell'effetto, e un po' mi sorprende".