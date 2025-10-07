Serie A, i migliori 5 italiani dopo 6 giornate: cambio al comando e 3 new entry
Questi sono i migliori 5 italiani dopo 6 giornate di campionato. Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che hanno un numero superiore al 50% delle presenze (tra parentesi le partite a voto). Leonardo Spinazzola cede il primato a Federico Dimarco. Tre novità dal 3° al 5° posto con Caprile, Falcone ed Esposito che soppiantano Belotti, Baschirotto e Carnesecchi.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.83 (6)
2. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.75 (4)
3. Elia Caprile (Cagliari) 6.58 (6)
4. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.50 (6)
5. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.50 (4)
SERIE A, 6ª GIORNATA
Hellas Verona - Sassuolo 0-1
71' Pinamonti
Lazio - Torino 3-3
16' Simeone (T), 24' e 40' Cancellieri (L), 73' Adams (T), 90' + 3 Coco (T), 90' + 13 Cataldi (L)
Parma - Lecce 0-1
38' Sottil
Inter - Cremonese 4-1
6' Lautaro Martinez (I), 38' Bonny (I), 55' Dimarco (I), 57' Barella (I), 87' Bonazzoli (C)
Atalanta - Como 1-1
6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
Udinese - Cagliari 1-1
25' Borrelli (C), 58' Kabasele (U)
Bologna - Pisa 4-0
24' Cambiaghi, 38' Moro, 40' Orsolini, 53' Odgaard
Fiorentina - Roma 1-2
14' Kean (F), 22' Soulé (R), 30' Cristante (R)
Napoli - Genoa 2-1
34' Ekhator (G), 57' Anguissa (N), 75' Hojlund (N)
Juventus - Milan 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 15
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Como 9
9. Sassuolo 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Lazio 7
14. Parma 5
15. Lecce 5
16. Torino 5
17. Fiorentina 3
18. Hellas Verona 3
19. Genoa 2
20. Pisa 2
MARCATORI
4 reti: Pulisic (Milan), Orsolini (Bologna)
3 reti: Nico Paz (Como), Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Baschirotto e Bonazzoli (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny, Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
SERIE A, 7ª GIORNATA
Lecce - Sassuolo (18 ottobre, 15)
Pisa - Hellas Verona (18 ottobre, 15)
Torino - Napoli (18 ottobre, 18)
Roma - Inter (18 ottobre, 20.45)
Como - Juventus (19 ottobre, 12.30)
Cagliari - Bologna (19 ottobre, 15)
Genoa - Parma (19 ottobre, 15)
Atalanta - Lazio (19 ottobre, 18)
Milan - Fiorentina (19 ottobre, 20.45)
Cremonese - Udinese (20 ottobre, 20.45)
