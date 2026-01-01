Inter-Genoa, trasferta vietata ai tifosi rossoblù dopo gli scontri dello scorso dicembre

Misure restrittive in vista della sfida tra Inter e Genoa, in programma il 28 febbraio alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza. Il match è stato classificato come a rischio e, di conseguenza, non sarà consentita la trasferta ai sostenitori rossoblù. La decisione è arrivata al termine delle valutazioni condotte dagli organi competenti in materia di sicurezza.

Il provvedimento è stato firmato dal Claudio Sgaraglia, prefetto di Milano, dopo il confronto con il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dettaglio, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Genova e nella sua provincia.

Alla base della scelta pesano i precedenti: in particolare gli scontri verificatisi il 14 dicembre 2025 in occasione di una precedente sfida tra le due tifoserie, episodi che hanno alzato il livello di allerta in vista del nuovo incrocio di campionato. Una misura preventiva, dunque, per evitare tensioni e garantire l’ordine pubblico in una gara che, oltre al valore sportivo, porta con sé anche un passato recente tutt’altro che sereno sugli spalti.