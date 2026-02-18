Quattro reti in Champions: Gordon è in buona compagnia. E può imitare Luiz Adriano

Il centravanti del Newcastle Antony Gordon è entrato, grazie alla prestazione nel primo tempo della sfida con il Qarabag, nel ristretto novero di giocatori che sono riusciti a segnare quattro reti in una gara di Champions League e diventando il secondo calciatore, dopo Kylian Mbappé, a riuscirci in questa edizione.

A differenza degli altri però il numero 10 inglese è riuscito in questa impresa calando il poker nel primo tempo della sfida, eguagliando così quel Luiz Adriano che vi riuscì nel lontano 2014 con la maglia dello Shakhtar Donetsk in un 7-0 in casa del Bate Borisov dove addirittura chiuse il match con cinque reti. Un record di marcature che condivide con Leo Messi e Erving Halland.

Questa la lista di coloro che dal 2000 in avanti sono riusciti a mettere a segno quattro gol in un match di Champions League:

4 Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

4 Harry Kane (Bayern München - GNK Dinamo 9-2, 17/09/2024)

4 Sébastien Haller (Sporting CP - Ajax 1-5, 15/09/2021)

4 Olivier Giroud (Sevilla - Chelsea 0-4, 02/12/2020)

4 Josip Iličić (Valencia - Atalanta 3-4, 10/03/2020)

4 Robert Lewandowski (Crvena Zvezda - Bayern München 0-6, 26/11/2019)

4 Serge Gnabry (Tottenham - Bayern München 2-7, 01/10/2019)

4 Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Malmö 8-0, 08/12/2015)

4 Zlatan Ibrahimović (Anderlecht - Paris 0-5, 23/10/2013)

4 Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Real Madrid 4-1, 24/04/2013)

4 Mario Gomez (Bayern München - Basel 7-0, 13/03/2012)

4 Bafétimbi Gomis (GNK Dinamo - Lyon 1-7, 07/12/2011)

4 Lionel Messi (Barcelona - Arsenal 4-1, 06/04/2010)

4 Andriy Shevchenko (Fenerbahçe - AC Milan 0-4, 23/11/2005)

4 Ruud van Nistelrooy (Man United - Sparta Praha 4-1, 03/11/2004)﻿

4 Dado Pršo (Monaco - Deportivo 8-3, 05/11/2003)

4 Simone Inzaghi (Lazio - Marseille 5-1, 14/03/2000)