Inter, Gosens: "Contento per la fiducia di Inzaghi. Era quello che mi serviva"

"Per me è molto importante aver ritrovato il campo e la continuità". Parola di Robin Gosens, che a Inter TV racconta la sua soddisfazione dopo il 2-0 al Lecce: " "Per me è molto importante aver ritrovato il campo e la continuità. Sono molto contento che il mister mi abbia dato fiducia per due volte di fila, era quello che mi serviva e oggi abbiamo vinto la partita meritatamente. Mi sento molto bene, sto avendo la gamba che voglio avere, sto facendo quello che amo fare. Sono contento, adesso è importante trovare continuità".

"Non voglio parlare solo di calcio lì, o almeno non soltanto delle partite, ma anche di altri aspetti. Vediamo cosa viene fuori".