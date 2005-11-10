Elmas: "All'Atalanta per Giuntoli e Sarri. Ma con Conte sarei rimasto di certo al Napoli"

Eljif Elmas ha rilasciato un'intervista a Flashscore. Nel corso della quale ha parlato del suo addio al Napoli, dove era tornato la stagione scorsa:

"A dire il vero, mi aspettavo di rimanere al Napoli perché da marzo si parlava di un mio possibile acquisto a titolo definitivo, ma alla fine le cose vanno come devono andare".

Decisivo l'addio di Antonio Conte. Tanto che lo stesso Elmas è convinto che in caso di permanenza del tecnico salentino sarebbe rimasto anche lui

"Sì, e sarebbe stata la mia settima stagione (a Napoli). Se Conte fosse rimasto, sono sicuro che ora sarei al Napoli".

Sulle ragioni che lo hanno portato a scegliere l'Atalanta

"La fiducia dimostrata dal direttore sportivo (Cristiano Giuntoli) e il fatto che l'allenatore (Maurizio Sarri) mi volesse davvero mi hanno dato una grande spinta". E ancora: "Conosco il direttore sportivo dai tempi del Napoli e lui porta un'energia particolare. Praticano lo stesso tipo di calcio che ho praticato per quasi sette anni al Napoli, ed è per questo che ho scelto l'Atalanta senza esitazione".