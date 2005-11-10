Genoa, si ferma Colombo: infortunio alla caviglia sinistra per l'attaccante rossoblù

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Genoa, si ferma Colombo: infortunio alla caviglia sinistra per l'attaccante rossoblùTMW
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Andrea Piras
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ieri alle 18:58Serie A
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02.10.2026 18:58Serie A
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Tegola per Daniele De Rossi. Sul finire della prima frazione di gara, terminata 0-0, contro il Rapid Bucarest, il Genoa deve rinunciare a Lorenzo Colombo. In seguito ad un cross basso di Vitinha, il centravanti rossoblù va al contrasto con Kramer e cade subito a terra dolorante alla caviglia sinistra. Dopo le cure del caso dello staff sanitario è necessario il cambio.
Fonte: inviato a Bucarest
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