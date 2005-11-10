Portogallo, la federazione vuole ricucire lo strappo tra Ronaldo e Jorge Jesus

La tempesta scatenata dalla fuga di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo in Danimarca continua a scuotere il calcio portoghese. Tuttavia, dietro le quinte della Cidade do Futebol, l'ipotesi di una conclusione definitiva e divisiva del rapporto è tutt'altro che accettata.

Di fronte alla distanza creatasi tra il capitano e Jorge Jesus, la Federazione portoghese di calcio (FPF) ha deciso di assumere un ruolo attivo nella crisi. L'obiettivo è fare tutto il possibile per creare una base di consenso tra il commissario tecnico e il giocatore, evitando che un percorso lungo due decenni e ricco di successi possa concludersi bruscamente.

La Federazione pronta a mediare

Interpellata sulla possibilità di incontri d'emergenza tra le parti, la FPF non ha confermato alcun appuntamento. Secondo quanto riferito da A BOLA, però, la priorità della Federazione è fermare la frattura e avvicinare le posizioni, cercando una strada verso il consenso.

In questo scenario, il presidente Pedro Proença e gli altri componenti della dirigenza federale sarebbero intenzionati a fare tutto il possibile affinché la storia di Cristiano Ronaldo con la Nazionale non termini in questo modo, considerando ciò che il giocatore rappresenta per il Portogallo e per il calcio portoghese.

Lo strappo tra Ronaldo e Jorge Jesus

La volontà della FPF di intervenire arriva in un momento in cui la rottura ha superato il piano prettamente tattico e rischia di creare una divisione difficile da ricomporre tra la struttura federale, lo staff tecnico e i tifosi.

Riconoscendo il peso istituzionale e il valore simbolico della maglia numero 7, la Federazione vuole evitare una soluzione drastica che possa segnare il finale della carriera in Nazionale del più grande giocatore portoghese di sempre.

L'obiettivo è riaprire il dialogo

Da una parte c'è la fermezza di Jorge Jesus sulle proprie scelte all'interno dello spogliatoio, dall'altra l'indignazione di Cristiano Ronaldo dopo essere stato relegato in panchina a Copenaghen.

La FPF punta ora a svolgere un ruolo di mediazione, con l'obiettivo principale di riaprire i canali di dialogo tra il commissario tecnico e Ronaldo. L'intenzione è costruire un ponte diplomatico che permetta di gestire questo momento di transizione nel rispetto della storia del capitano e della stabilità di cui la Nazionale portoghese ha bisogno.