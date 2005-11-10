L'Inter non molla Muharemovic: piace anche al Barcellona

L'Inter non ha dimenticato Tarik Muharemovic. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il club nerazzurro è tornato sulle tracce del difensore bosniaco del Leeds, sfuggito in estate, e non sarebbe l'unico grande club europeo interessato.

L'estate e il mancato affare con il Sassuolo

L'Inter aveva spinto con decisione per il 23enne e aveva trovato anche l'accordo sul contratto. L'operazione è però saltata nella trattativa con il Sassuolo, permettendo al Leeds di inserirsi e di chiudere l'acquisto per 40 milioni di euro. Con il centrale che ha firmato un contratto fino al 2031.

Il nodo Bastoni

Il club nerazzurro, però, continuerebbe a monitorarlo con attenzione. Muharemovic sarebbe in cima alla lista dei desideri dell'Inter per la difesa del futuro, anche perché un addio di Alessandro Bastoni la prossima estate sarebbe tutt'altro che da escludere.

La posizione del Leeds e il Barcellona

Il Leeds è consapevole dell'interesse italiano, ma la linea è chiara: nessuna intenzione di cedere il giocatore, nemmeno di fronte a una plusvalenza importante. Sulle tracce del difensore ci sarebbe anche il Barcellona, che lo aveva già seguito in estate.