Atalanta al lavoro senza i nazionali: Raspadori ha svolto terapie. Il report medico su Pompei

Nella giornata di oggi, senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, l'Atalanta ha proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento nel pomeriggio.

Dopo una prima parte di attivazione - si legge nel report ufficiale dell'allenamento -, per la squadra la seduta odierna ha previsto dei circuiti di forza individuale. Terapie e palestra per Hien, Sulemana e Kossounou. Raspadori ha svolto terapie.

Il calciatore Thomas Pompei, nel corso della seduta di allenamento, ha riportato un trauma contusivo alla mano destra. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una frattura della falange intermedia. Il giocatore verrà sottoposto, nei prossimi giorni, a intervento chirurgico. Domani, sabato 3 ottobre, mister Sarri e il suo staff dirigeranno l’ultimo allenamento della settimana in programma al mattino a Zingonia (a porte chiuse).