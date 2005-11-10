Perugia, Diana pensa al campo: "Del closing non so nulla, ma Gaucci trasmette serenità"

Un momento sicuramente delicato per il Perugia, non tanto a livello di campo, visto che la squadra ha ritrovato la vittoria, quando a livello societario: è infatti entrato nella sua fase operativa, oggi, il closing per la cessione del club, che vedrà attraverso una serie di step il definitivo passaggio di consegne tra l'attuale proprietario Javier Faroni e il gruppo Arena Curi, che intanto rileverà il 10% delle quote atto a formalizzare l'impegno vincolante per il definito acquisto e a garantire l'immediato supporto finanziario.

Di questo, in conferenza stampa, ne ha parlato anche il tecnico Aimo Diana: "Non sto seguendo la vicenda e non so nulla - riporta calciogrifo.it -. Ogni tanto Gaucci mi trasmette grande serenità. Io sono completamente fuori da queste dinamiche: il mio compito riguarda esclusivamente la parte sportiva e, da questo punto di vista, ho tutto ciò che mi serve per lavorare".