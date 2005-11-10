Brunori: "Modena? Contati con il Palermo, la mia priorità è sempre stata l'Ascoli"

“Nel corso dell’estate avevo dato al mio agente la piena disponibilità a venire qui ad Ascoli, non gestendo tutto io c’erano stati anche dei contatti fra il Palermo e il Modena, ma la mia volontà è sempre stata questa”. L’attaccante Matteo Brunori in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino è tornato così sul suo trasferimento in bianconero nel corso dell’estate spiegando anche il motivo della scelta: “Il mio desiderio era trovare un progetto con la giusta identità visto che nel corso della mia carriera ho avuto tanti alti e bassi. Solo dopo la promozione in Serie B con il Palermo c’è stata un’evoluzione dal punto di vista mentale e fisico. - prosegue Brunori - Credo di aver raggiunto la maturità intorno ai 25 anni”.

Sull’Ascoli e il tecnico Tomei

Il centravanti parla poi di come è stato accolto dal gruppo e del rapporto con il tecnico: “Tutti mi hanno accolto davvero bene, sono felicissimo di questa scelta e la rifarei. Il mister propone un calcio che mi piace molto, mi ha sorpreso il suo modo di lavorare. - prosegue Brunori – Mi aspettavo un avvio di stagione positiva perché la squadra ha un’identità forte, non ho mai visto un allenamento sbagliato come atteggiamento e intensità. Obiettivo? Il primo è la salvezza, poi vedremo dove arriveremo”.

Sul rapporto coi tifosi

Brunori infine si sofferma sulla tifoseria: “Qui ad Ascoli c’è grande attaccamento alla squadra, i diecimila abbonati in una città da 45mila abitanti è incredibile. Dobbiamo cavalcare questa cosa e alimentare l’entusiasmo, quando ci saranno momenti difficili avere un supporto simile ci aiuterà a superarli”.