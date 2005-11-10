SudTirol, Possanzini positivo nonostante la sconfitta: "Ho avuto buonissime indicazioni"

La sconfitta per 3-2 contro il Wacker Innsbruck in amichevole non preoccupa il tecnico del SudTirol Davide Possanzini che anzi trova il modo di cogliere indicazioni positive dalla prestazione dei suoi in vista del ritorno in campo fissato per il dieci ottobre contro l’Ascoli. Ai canali del club infatti l’allenatore parla così della sfida: “Ho avuto buonissime indicazioni, perché la squadra si è mossa bene, abbiamo fatto un bell’allenamento ed espresso anche buone cose, quindi sono soddisfatto. - prosegue Possanzini come riporta Trivenetogoal.it - Nella ripresa poi abbiamo schierato tanti giovani del nostro vivaio e mi ha fatto molto piacere perché si sono comportati bene. È chiaro che hanno commesso qualche errore, ma ci sta per la giovane età, ma sono contento”.

Sul lavoro svolto nel corso della pausa

Il tecnico biancorosso si sofferma poi sul lavoro svolto in questa pausa: “Sono state due settimane belle e speriamo di iniziare anche la terza alla grande perché ci aspetta una sfida importante. Attendiamo che i ragazzi tornino dalle Nazionali con Rispoli e Stabile che arriveranno all’inizio, mentre Brik e Burnete dopo. - prosegue Possanzini - Quello sarà il momento in cui mettere tutti insieme e allinearci, pronti per il campionato. Però sarà una settimana come le altre, nella quale lavoreremo un po’ su tutte le cose. Toccheremo tutti i nostri principi di gioco e, in più, prepareremo la partita strategicamente verso la fine della settimana”.

Il tabellino di SUDTIROL - WACKER INNSBRUCK 2-3

FC SÜDTIROL (3-4-2-1) – Primo tempo: Vadjunec; Stivanello, Giorgini, Veroli; Tait (C), Vasic, Tronchin, Schrott; Lopes, Anghelè; Okoro.

FC SÜDTIROL (3-4-2-1) – Secondo tempo: Vadjunec; Pellini, Iuliano, Canzian; Tait (C), Anghelè, Rech (70’ Lorubbio), S. Davi; Mina, Schrott (70’ Diousse); Mixtur. A disposizione: Plizzari, Laureti, Molina. Allenatore: Davide Possanzini.

WACKER INNSBRUCK (4-4-1-1): Tauber (74’ Kirchebner); Köchl (60’ Gallé), Kunze (74’ Petutschnig), Kopp (74’ Wibowo), Littig (74’ Böck); Lechl (74’ Yilmaz), Sy (74’ Weinzierl), Francis (67’ Rackl), Gstrein (74’ Owusu); Tekir (C) (74’ Narr); Guermouche (74’ Rodriguez).

A disposizione: - Allenatore:Sebastian Siller.

SQUADRA ARBITRALE: Giuliano Kumbulla (Verona) | Assistenti: Marco Bortoluzzi (Conegliano), Alessio Guerrieri (Trento).

RETI: 0-1 53’ Tekir (WAC), 0-2 58’ Tekir (WAC), 0-3 62’ Gstrein (WAC), 1-3 66’ Anghelè (FCS | rig.), 2-3 77’ Mixtur (FCS).

NOTE: Cielo sereno, temperatura intorno ai 25 °C; terreno in ottime condizioni.

CALCI D’ANGOLO: 2-4 (1-2).

RECUPERO: 0’ pt, 0’ st.