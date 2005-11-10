Parma, niente Entella per Frigan e Delprato. Affaticamento muscolare per il croato

E' finita da poco la prima partita dell'era Gilardino in quel di Parma: i crociati hanno pareggiato nell'amichevole contro la Virtus Entella 1-1. A sbloccare la partita il gol di Romero, che si conferma in grande forma dopo i due gol consecutivi segnati a Como e Genoa. Nel secondo tempo però, Guiu pareggia i conti e porta il risultato sul definitivo 1-1.

In 90', Gilardino ha fatto molte rotazioni, concedendo spazio anche ad alcuni giocatori della Primavera. Matija Frigan ed Enrico Delprato invece, non hanno preso parte al test e hanno assistito alla partita dalla panchina.

Per il croato, scrive ParmaLive.com, obbligatorio il forfait a causa di un affaticamento: non si tratta di un problema serio, dunque è presumibile un suo rientro in gruppo nella prossima settimana. Per il difensore invece, si è preferito non rischiare visto che ha rimediato un acciacco fisico. Anche per il capitano nulla di grave, dunque Gila potrà contare su di lui a breve.