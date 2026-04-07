TMW Non è una Champions per attaccanti: due portieri MVP nella prima serata di quarti di finale

È stata la serata delle difese e in particolare dei portieri: i quarti di Champions League confermano una tendenza preoccupante. Sempre più spesso a vincere sono le difese piuttosto che il gioco spettacolare e i gol, al punto che nella prima serata dedicata ai quarti di finale di Champions sono stati due estremi difensori a vincere il premio di migliore in campo.

Il portiere dell'Arsenal, David Raya, è stato eletto Man of the Match del quarto di finale giocato a Lisbona. La commissione tecnica della UEFA ha motivato così la scelta: "Ha offerto una prestazione di altissimo livello. È stato decisivo nel mantenere la porta inviolata, mostrandosi sempre vigile e sicuro, oltre a compiere una parata che è diventata uno dei momenti chiave dell'intera partita per i Gunners".

Eletto Player of the Match della gara di Madrid, Manuel Neuer ha raggiunto stasera il nono posto nella classifica di tutti i tempi per presenze nelle competizioni UEFA per club, portandosi a quota 167 partite al pari di leggende come Gianluigi Buffon, Lionel Messi e il compagno Thomas Müller. Al portiere tedesco mancano ora solo due presenze per eguagliare l'ottava posizione occupata da Robert Lewandowski; in vetta alla classifica rimane saldamente Cristiano Ronaldo con 197 apparizioni.