TMW Arsenal difesa di piombo: solo 5 gol concessi in 11 partite di Champions, miglior record per distacco

L'Arsenal si conferma una squadra clamorosamente difficile da battere e a cui fare gol: con lo 0-1 di Lisbona i Gunners confermano lo status di miglior difesa della competizione, con 5 reti subite in 11 gare (che trovate in calce, ndr). La seconda in classifica, il Bayern Monaco, ne ha subiti il doppio, ben 10, di cui tre segnati proprio dalla squadra di Arteta nello scontro diretto della Phase League.

Val la pena notare che la difesa di ferro di Arteta si è concessa una serata di riposo solo una volta in questa stagione (e ha comunque vinto). Il 28 gennaio, con la qualificazione e il primo posto matematico già in tasca, i Gunners hanno vinto per 3-2 contro i kazaki del Kairat Almaty.

16 settembre 2025 – Athletic Club - Arsenal 0-2

1 ottobre 2025 – Arsenal - Olympiacos 2-0

21 ottobre 2025 – Arsenal - Atlético Madrid 4-0

4 novembre 2025 – Slavia Praha - Arsenal 0-3

26 novembre 2025 – Arsenal - Bayern Monaco 3-1

10 dicembre 2025 – Club Brugge - Arsenal 0-3

20 gennaio 2026 - Inter - Arsenal 1-3

28 gennaio 2026 - Arsenal - Kairat Almaty 3-2

11 marzo 2026 - Leverkusen - Arsenal 1-1

17 marzo 2026 - Arsenal - Leverkusen 2-0