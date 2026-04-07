Anche la Reggiana piange Lucescu: "Con noi pochi mesi, ha lasciato comunque la sua traccia"
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Anche la Reggiana si unisce al cordoglio per la morte di Mircea Lucescu. Il leggendario allenatore rumeno ha guidato la squadra di Reggio Emilia nella stagione 1996/97:
"AC Reggiana si unisce al lutto del mondo sportivo per la scomparsa di Mircea Lucescu, primo allenatore granata nella stagione di serie A 1996/97. A Reggio Emilia per pochi mesi, ha comunque lasciato traccia con la propria evoluta visione calcistica e grazie a una speciale predisposizione umana".
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