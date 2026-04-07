Lecce, Sticchi Damiani: "Dobbiamo recuperare i punti persi col Parma: quota salvezza sarà alta"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato del ko contro l'Atalanta all'indomani del pesante 0-3 interno, commentando così alla Gazzetta del Mezzogiorno il rientro in campo di Lassana Coulibaly: "È importante che abbia recuperato dopo oltre due settimane di stop. Di Francesco lo ha gettato nella mischia nell’ultimo scorcio del secondo tempo, con la cautela necessaria in questa fase del campionato. A fine mese dovremmo riavere a disposizione Gaspar e Camarda. Un po’ prima Sottil. Gallo è da valutare. Ha accusato un fastidio al soleo, ma speriamo che si sia fermato in tempo".

Domenica il Lecce visiterà il Bologna: "Un’altra compagine di rango, ma noi dobbiamo provare a recuperare in una delle restanti gare sulla carta proibitive quei punti che abbiamo lasciato al “Via del Mare” contro il Parma. Inoltre, bisognerà continuare a comportarci bene negli scontri diretti, come siamo stati in grado di fare sino ad oggi. La quota salvezza sarà di gran lunga più alta rispetto al 2024/2025".