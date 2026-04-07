Arsenal, Calafiori: "Preferisco giocare a quattro. Italia? La delusione c'è e rimarrà a lungo"

L'Arsenal si prende l'andata dei quarti di finale di Champions con la solita prova concreta e un gol in pieno recupero firmato da Kai Havertz. Alla fine della gara a Sky Sport Riccardo Calafiori parla così del successo di Lisbona: "Partita molto complicata, siamo nei quarti di finale di Champions. Nelle ultime due o tre partite ci è mancata un po' di identità, oggi invece la reazione c'è stata e penso la vittoria sia stata meritata. Credo che sono stati giorni difficili come italiano, la delusione c'è e rimarrà un bel po': preferisco giocare titolare sempre d'ora in poi, ho due trofei importanti per cui giocare e non voglio pensarci più".

Ti sei mai chiesto perché le 8 semifinaliste giocano tutte a quattro mentre in Italia quasi nessuna?

"Sinceramente no, io mi trovo meglio a giocare in una difesa così, ma non credo che sia questo il motivo per cui è andata male con la Bosnia".