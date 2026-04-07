Frosinone, Doronzo lancia 'A tutto campo': "Premiamo i ragazzi simbolo di solidarietà"

Piero Doronzo, direttore generale del Frosinone, è stato presente l'evento "A tutto campo", incontro dedicato ai giovani per riflettere insieme su tematiche sociali. L'evento si terrà lunedì 13 aprile presso lo stadio "Benito Stirpe". Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club ciociaro.

Direttore siamo qui per parlare di un importante appuntamento. "Il 13 aprile alle ore 15.30 allo Stadio Benito Stirpe parteciperemo a un grande Talk con l'artista di fama internazionale e ciociaro di nascita Jago. Come nasce questa iniziativa?"

"L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai ragazzi un momento di confronto, ispirazione e crescita, affrontando tematiche di grande attualità e rilevanza sociale. Ospite speciale dell'evento sarà lo scultore Jago, che terrà un talk aperto e informale, dialogando direttamente con i giovani e rispondendo alle loro domande e curiosità".

Ci illustra nello specifico quali sono le tematiche che andremo ad affrontare?

"L'incontro rappresenterà un'importante occasione per affrontare insieme temi come il disagio giovanile e la ricerca della propria identità. Nel corso della giornata verranno inoltre trattati argomenti fondamentali quali la lotta al bullismo e la sensibilizzazione in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, celebrata ogni anno il 2 aprile".

Ci può dire qualche curiosità in più rispetto a tutto questo?

"Un momento particolarmente significativo dell'evento sarà dedicato alla valorizzazione dei giovani: alcune scuole del territorio, su nostra richiesta, hanno segnalato studenti che si sono distinti per gesti di solidarietà, empatia o attenzione verso i compagni. Questi ragazzi verranno premiati sul palco e celebrati come esempi positivi per i loro coetanei, con l'intento di promuovere modelli di riferimento sani e costruttivi".