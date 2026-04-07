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Braglia: "Milan, dovevi fare di più quest'anno. E il calendario ora spaventa"

Braglia: "Milan, dovevi fare di più quest'anno. E il calendario ora spaventa"TUTTO mercato WEB
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L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Qualcuno può avere rimpianti fino ad oggi?
"Io mi aspettavo di più dal Milan, non aveva l'impegno delle coppe. Anche in Coppa Italia si è fatto eliminare troppo presto. C'è stata un'involuzione come qualità della rosa. Doveva essere più vicino all'Inter. Con un solo impegno la rosa ha ottenuto poco, perché comunque è di ottimo livello".

Quarto posto, chi vede meglio ora?
"L'Atalanta sta meglio di tutti insieme a Napoli e Como ma ha perso troppi punti prima. Ha troppi scontri diretti ora, e a 7 partite dalla fine quei punti di svantaggio sono troppi. Lo ripeto, temo per il calendario del Milan. Quelle dietro corrono di più e potrebbe succedere anche che con un ulteriore stop...Il Milan non è migliorato nei suoi elementi, se non in alcuni top. Non puoi sperare sempre che Rabiot, Maignan o Modric ti risolvano le partite. E' involuta nell'identità".

Italia, chi preferisce tra Conte e Allegri?
"Conte, perché comunque è più leader, più carismatico rispetto ad Allegri. Però mi stuzzicherebbe anche a me una persona diversa dal solito giro che c'è. Ci vuole un cambio radicale, se andasse via dal Brasile vedrei bene Ancelotti".

Roma, si è discusso tanto sul gol preso da Svilar sul tiro di Calhanoglu:
"Responsabilità del portiere? Qualcosa sì, ma ha cambiato traiettoria in volo il pallone, e a volte ne fanno di questi scherzi i palloni. Probabilmente una delle cause per cui è stato sorpreso è il fatto che tirasse da quella distanza. Non siamo più abituati a vedere tiri da così lontano".

Roma in difficoltà evidente, tanti i gol presi ultimamente. A cosa è dovuto questo momento?
"Ha ragione Gasperini, non ci si può dimenticare del 2025 della Roma, era stata la squadra che aveva fatto più punti delle altre, va completata la rosa. I malumori di Gasperini sono dettati dal fatto che c'è una squadra ancora incompleta. Secondo me è un gruppo valido, va completato secondo i dettami tecnici di Gasperini".

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