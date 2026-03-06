TMW Inter, offerta per il rinnovo annuale a Henrikh Mkhitaryan. Sarà inferiore all'attuale

Henrikh Mkhitaryan non ha intenzione di ritirarsi. L'armeno, a 37 anni, potrebbe continuare ancora per qualche tempo, come aveva confermato nei giorni scorsi. "Sto pensando ancora di giocare, non ho pensato di ritirarmi. Ho 37 anni, devi gestire meglio il corpo, non hai 20 o 22 anni, ma sto provando a dare il mio massimo per giocare il più a lungo possibile e non aver rimpianti dopo".

L'Inter, presa nota della volontà del centrocampista, ha intenzione di offrirgli un contratto annuale. Quindi un prolungamento fino al 30 giugno del 2027, ma con uno stipendio inferiore rispetto a quello attuale. L'idea è quella di abbassare da 3,8 milioni di circa il 30%, arrivando quindi intorno ai 2 milioni e mezzo per una stagione. Resterà quindi da capire se accetterà l'eventuale decurtazione oppure sceglierà per un nuovo capitolo della propria carriera, con tante proposte che arrivano anche da diversi mercati.

"Quest'anno abbiamo iniziato in modo diverso - le altre parole di Mkhitaryan - capendo la nuova opportunità, facendo tutto per vincere qualcosa. Stiamo andando bene, mancano 12 partite, il campionato non è finito: vogliamo fare tutto per vincerlo. Speriamo di farcela. Nel calcio tutto è possibile, bisogna essere pronti ad abbassare la testa e pedalare".