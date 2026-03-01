Henrikh Mkhitaryan, 37 anni e non sentirli: la profezia di Lecce gli ha portato fortuna

L’Inter non si ferma, almeno in campionato, e continua a trovare risposte dai suoi uomini chiave. Se a Lecce erano stati i cambi a orientare la partita, stasera Henrikh Mkhitaryan ha alzato ulteriormente il livello, confermandosi decisivo anche dall’inizio. Dopo il gol da subentrato che aveva sbloccato quella trasferta, l’armeno ha messo infatti la firma anche sulla gara col Genoa con un assist illuminante e una traversa che ha fatto tremare lo stadio, oltre a una prestazione di spessore totale per qualità, tempi di gioco e intelligenza tattica.

Contro mister De Rossi l'ex Roma ha acceso la luce quando la gara faticava a trovare uno sbocco. Prima la conclusione da fuori deviata sulla traversa, poi la pennellata morbida per l’inserimento vincente di Dimarco: due giocate che raccontano la sua sensibilità tecnica e la capacità di incidere nei momenti chiave. E se a Lecce la “profezia” dalla panchina aveva accompagnato il suo ingresso in campo, si può dire che gli abbia portato bene.

Il rendimento stagionale parla di 27 presenze, 2 gol e 3 assist, numeri sobri ma non banali. Perché il contributo di Mkhitaryan va oltre le cifre: è nella gestione dei ritmi, nella scelta della giocata giusta e nella maturità con cui interpreta le partite. L’Inter dominante passa anche dall'esperienza del suo senatore 37enne.